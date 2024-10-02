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Ввозили та продавали «репліки» товарів світового бренду: на Одещині судитимуть групу зловмисників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Ввозили та продавали «репліки» товарів світового бренду: на Одещині судитимуть групу зловмисників
Правоохоронці провели в Одесі шість обшуків за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі фігуранта
фото: Національна поліція

За результатами проведених експертиз встановлено, що правовласнику завдано понад 6,5 млн грн збитків

Кіберполіцейські Одещини та детективи БЕБ викрили ділків, які реалізовували в Україні контрафактний товар під виглядом відомого бренду.

Як повідомляє пресслужба поліції, правоохоронці вилучили кілька тисяч одиниць підробленої продукції на майже 4,7 млн грн. Обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів направлено до суду.

Оперативники кіберполіції та детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрили трьох ділків, які незаконно ввозили й продавали «репліки» на оригінальну продукцію світового бренду.

Свою діяльність у період з липня 2023 року по березень 2024 року фігуранти провадили через власний інтернет-магазин, а також соціальні мережі і месенджери. Купити підробку можна було і в магазині в одному з районів Одеси.

Правоохоронці провели в Одесі шість обшуків за місцями проживання та ведення діяльності, а також в автомобілі фігуранта. Вилучено смарт-годинники, навушники, мобільні телефони, готівку, отриману від незаконної діяльності. Орієнтовна вартість вилученого становить майже 4,7 млн грн.

За результатами проведених експертиз встановлено, що правовласнику завдано понад 6,5 млн грн збитків.

Наприкінці вересня правоохоронці завершили досудове розслідування. Стосовно трьох учасників групи до суду направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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Теги: інтернет розслідування соціальні мережі поліція кібербезпека

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Ввозили та продавали «репліки» товарів світового бренду: на Одещині судитимуть групу зловмисників
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