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«Плівки Комарницького». Лідер «Слуг народу» в Київраді пояснив, що робив в офісі «смотрящого» за столицею

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Плівки Комарницького». Лідер «Слуг народу» в Київраді пояснив, що робив в офісі «смотрящого» за столицею
Вітренко розповів «Главкому», що зустрічався з Комарницьким в кабінеті, де була встановлена прослушка
фото: сайт партії «Слуга Народу»

Викриття земельної мафії у столиці торкнулося… майже усіх фракцій Київради

Голова фракції «Слуга народу» у Київській міській раді Андрій Вітренко зізнався, що був у тому самому офісі ексдепутата Київради Дениса Комарницького, з якого велася скандальна прослушка НАБУ. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

Вітренко розповів «Главкому», що зустрічався з Комарницьким в кабінеті, де була встановлена прослушка. Він пояснює це тим, що Комарницький мав вплив на прийняття рішень фракцією «Удар».

«І я, як голова фракції, контактую і зустрічаюсь з головою фракції «ЄС» Володимиром Прокопівим, і зі співголовами фракції «Удар» Валентином Мондриївським,  Дмитром Білоцерковцем. Так само з Комарницьким я зустрічався щодо формування якихось політик в Київській міськраді – в мене були важливі проєкти рішень, які мені треба було підтримувати», – пояснює Вітренко.

Втім голова фракції «Слуга народу» запевнив, що теми, які він обговорював з Комарницьким, були лише соціальної спрямованості – жодних земельних або бюджетних питань.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

Очільником злочинної організації Національне антикорупційне бюро України вважає ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якого оголошено у розшук. До слова, Денис Комарницький виїхав за кордон. За інформацією джерела видання «УП» в правоохоронних органах, на момент реалізації операції НАБУ і САП «Чисте місто» він перебував в Україні, але згодом втік за кордон. 

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Теги: Київ Володимир Бондаренко Київрада земля партія Слуга народу корупція в Україні місцева влада

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