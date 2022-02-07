У Лівію «приплив» гашиш із Путіним (фото)
Обличчя Путіна прикрашає 323 брикети гашишу
На березі моря у лівійському місті Ель-Мардж знайшли сотні брикетів гашишу, на яких було зображено президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє місцеве агентство новин The Libya Observer.
Понад 320 упаковок наркотиків з портретами очільника Кремля виявив на пляжі місцевий житель, який і повідомив про знахідку до правоохоронних органів.
صور جهاز مكافحة المخدرات فرع #المرج يتسلم 323 قطعة حشيش مختومة بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب عثور مواطن عليهم على الشواطئ وتسليمهم للإدارة العامة للبحث الجنائي.— ليبيا برس (@libyapress2010) February 6, 2022
-يُرجح أن تكرار ظاهرة العثور على مخدر الحشيش على الشواطئ يعود لغرق شحنة لأحد تجار المخدرات. #ليبيا pic.twitter.com/MLOAxpTIMP
Походження гашишу наразі не встановлено. У поліції вважають, що його викинуло на берег після інциденту із судном контрабандистів.
#ليبيا عثرت الإدارة العامه للبحث الجنائي بمدينة #المرج على ماعدده 323 قطعة من مخدر الحشيش، مختومة بصورة #الرئيس_الروسي #فلاديمير_بوتين.— ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) February 6, 2022
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Кілька днів тому на іншому пляжі було знайдено партію гашишу з зображенням колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.
Передбачається, що поява гашишу на різних пляжах може свідчити, що у морі затонула партія наркотику, що призначалася для одного з наркоторговців.