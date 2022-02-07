У Лівію «приплив» гашиш із Путіним (фото)

Обличчя Путіна прикрашає 323 брикети гашишу

На березі моря у лівійському місті Ель-Мардж знайшли сотні брикетів гашишу, на яких було зображено президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє місцеве агентство новин The Libya Observer.

Понад 320 упаковок наркотиків з портретами очільника Кремля виявив на пляжі місцевий житель, який і повідомив про знахідку до правоохоронних органів.

صور جهاز مكافحة المخدرات فرع #المرج يتسلم 323 قطعة حشيش مختومة بصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب عثور مواطن عليهم على الشواطئ وتسليمهم للإدارة العامة للبحث الجنائي.



-يُرجح أن تكرار ظاهرة العثور على مخدر الحشيش على الشواطئ يعود لغرق شحنة لأحد تجار المخدرات. #ليبيا pic.twitter.com/MLOAxpTIMP — ليبيا برس (@libyapress2010) February 6, 2022

Походження гашишу наразі не встановлено. У поліції вважають, що його викинуло на берег після інциденту із судном контрабандистів.

Кілька днів тому на іншому пляжі було знайдено партію гашишу з зображенням колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

Передбачається, що поява гашишу на різних пляжах може свідчити, що у морі затонула партія наркотику, що призначалася для одного з наркоторговців.