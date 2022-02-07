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    У Лівію «приплив» гашиш із Путіним (фото)

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    Велику партію гашишу обклеїли портретами Путіна - У Лівію «приплив» гашиш із Путіним (фото)
    Велику партію гашишу обклеїли портретами Путіна

    Обличчя Путіна прикрашає 323 брикети гашишу

    На березі моря у лівійському місті Ель-Мардж знайшли сотні брикетів гашишу, на яких було зображено президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє місцеве агентство новин The Libya Observer.

    Понад 320 упаковок наркотиків з портретами очільника Кремля виявив на пляжі місцевий житель, який і повідомив про знахідку до правоохоронних органів.

    Походження гашишу наразі не встановлено. У поліції вважають, що його викинуло на берег після інциденту із судном контрабандистів.

    Кілька днів тому на іншому пляжі було знайдено партію гашишу з зображенням колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

    Передбачається, що поява гашишу на різних пляжах може свідчити, що у морі затонула партія наркотику, що призначалася для одного з наркоторговців.

    Теги: Путін пляжі наркотики Лівія
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    У Лівію «приплив» гашиш із Путіним (фото)