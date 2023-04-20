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Стало відоме ім’я окупаційного коменданта Балаклії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відоме ім’я окупаційного коменданта Балаклії
Валерій Буслов використовував позивний «Граніт»
фото з відкритих джерел

Росіяни незаконно утримували в катівнях Балаклії щонайменше 200 цивільних осіб, а в деяких випадках застосовували тортури

Видання Reuters назвало ім'я окупаційного коменданта Балаклії, що на Харківщині – ним виявився 46-річний Валерій Сергійович Буслов, підполковник військової поліції РФ.

Зазначається, що злочинець використовував позивний «Граніт». Його особу підтвердили місцеві жителі, серед яких власник кафе Руслан Волобуєв, який зазнав катувань з боку окупантів.

Жителі міста розповіли виданню, що росіяни незаконно утримували щонайменше 200 цивільних осіб, а в деяких випадках застосовували тортури. Не відомо, чи брав Волобуєв особисту участь у знущаннях, проте його офіс знаходився прямо напроти відділку окупаційної поліції, де відбувалися тортури.

Reuters ознайомилося з документами, знайденими в командному бункері на околиці Балаклії, згідно з якими група окупантів, що розмістилася у місті, прибула з Калінінградської області РФ. Буслов у документах зазначений як військовий комендант.

Тоді видання зв'язалося з Бусловим і він підтвердив, що виступав у ролі військового коменданта, проте заперечив, що у Балаклії. Проте заявив, що не використовує позивний «Граніт». На наявність документа він сказав, що це «нічого не означає».

Кремль та міноборони РФ не відповіли на запит видання.

Нагадаємо, 8 вересня над звільненим від російських окупантів містом Балаклія підняли прапор України.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: СБУ війна росія

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