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    Кримінал

    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)

    У вантажівці було виявлено комплектуючих запчастин на майже $100 тис. - СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)

    У вантажівці було виявлено комплектуючих запчастин на майже $100 тис.

    фото: СБУ

    Окупанти відправили вантаж із комплектуючими до військового обладнання з Донбасу непрямим маршрутом

    На Черкащині співробітники Служби безпеки України перехопили вантажівку з комплектуючими до військового обладнання на майже $100 тис., що прямувала до Росії з Донецької області. Про це повідомляє Управління СБУ в Черкаській області.

    Комплектуючі до обладнання були призначені для виготовлення військової техніки РФ. Окупанти прагнули приховати вантаж, тому відправили його непрямим маршрутом.

    Спецслужбі вдалося встановити місце знаходження автівки та перехопити на території Черкаської області.

    У ході огляду вантажу було виявлено комплектуючих запчастин на майже $100 тис.

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    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)
    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)
    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)
    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)
    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)
    фото: СБУ

    Вилучені деталі до обладнання були призначені для потреб літакобудівної, суднобудівельної та інших галузей РФ.

    Наразі все націоналізовано та встановлено на одному із підприємств військово-промислового комплексу України і працює на оборону нашої держави.

    До слова, нещодавно Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ. Агенти-диверсанти РФ працювали образу в кількох регіонах України.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Черкащина окупація #stoprussia
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    СБУ перехопила військовий вантаж, що прямував до Росії (фото)