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Влада США заборонить TikTok? Суд підтримав закон, який вимагає продажу платформи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Влада США заборонить TikTok? Суд підтримав закон, який вимагає продажу платформи
Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж
фото з відкритих джерел

Навесні Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку

Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який забороняє TikTok у США в найближчі місяці, якщо його китайська материнська компанія не продасть свою частку. Про це повідомляє CBS News.

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія одноголосно стала на бік Міністерства юстиції США, відмовившись розглядати клопотання TikTok і китайської материнської компанії ByteDance.

«Ми дійшли висновку, що ті частини закону, які заявники мають право оскаржувати, тобто положення, що стосуються TikTok і повʼязаних з ним компаній, витримують конституційну перевірку. Тому ми відхиляємо петиції», – заявили в суді.

Нагадаємо, президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.  

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok.

Згодом виконавчий директор TikTok заявив, що розраховує виграти суд з оскарження закону, підписаного президентом США Джо Байденом. Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж.

Як повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

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Теги: блокування застосунок TikTok президент закон Китай

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