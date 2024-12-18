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Звільнення Бойка з парламентського комітету: Арахамія дав обіцянку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Звільнення Бойка з парламентського комітету: Арахамія дав обіцянку
Раніше нардепи провалили голосування за виключення Бойка
фото з відкритих джерел

«Слуги народу» обіцяють вже завтра відкликати Бойка з комітету Ради з прав людини

Питання про виключення народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде винесено в сесійний зал повторно. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Як зазначив нардеп, для ухвалення рішення не вистачило дев’ять голосів. За його словами, не голосували якраз ті, хто «найдужче кричали про «зраду».

Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету
Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету
фото: Ярослав Железняк/Telegram
Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету
Результати поіменного голосування за вилучення Юрія Бойка з парламентського комітету
фото: Ярослав Железняк/Telegram

«А ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з парламентського комітету. Утім, для його відкликання не вистачило голосів. «За» проголосували 217 нардепів.

Як відомо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Згодом очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву народного депутата. За словами Коваленка, чути такі тези у 2024 році від Бойка «доволі дивно», зокрема, про насильство над людьми, без згадки Росії. Він додав, що «єдині, хто здійснює насильство над українцями – це росіяни».

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Раніше нардепа Бойка оштрафували за ліквідовану ОПЗЖ.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

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Теги: Юрій Бойко депутат Давид Арахамія партія Слуга народу Верховна Рада

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