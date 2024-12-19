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Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада проголосувала за звільнення Бойка з парламентського комітету
Деякі депутати обіцяли знову винести питання про виключення народного депутата Юрія Бойка
фото з відкритих джерел

Вчора нардепи провалили голосування за постанову про звільнення Бойка з парламентського комітету

Народні депутати відкликали проросійського політика Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Депутати проголосували за звільнення Бойка
Депутати проголосували за звільнення Бойка
скріншот з відео

Нагадаємо, 15 грудня народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву.

Пізніше Бойка на допит викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ нардеп записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив Бойко, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

Також 18 грудня у Верховній Раді розглядали постанову про звільнення Бойка з парламентського комітету. Утім, для його відкликання не вистачило голосів: «За» проголосували 217 нардепів.

Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що питання про виключення народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України буде винесено в сесійний зал повторно.

До слова, Бойко і досі має звання Героя України, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

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Теги: депутат Юрій Бойко Верховна Рада звільнення

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