СБУ провела понад 150 спецоперацій і затримань за три дні

Упродовж 18-20 січня було проведено 287 обшуків у межах кримінальних проваджень

Служба безпеки спільно з іншими правоохоронними органами провела серію масштабних затримань упродовж 18-20 січня. За три дні понад 200 фігурантів різних справ отримали підозри. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці провели комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них – затримано.

Кому СБУ повідомила про підозру:

19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

63 особам, в тому числі з-поміж співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні «ухилянтських схем» та в організації незаконного перетину кордону;

сімом особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;

сімом особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

Загалом у межах даних кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.

Нагадаємо, СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру. Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Раніше Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яка діяла у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури. Як зазначається, у результаті спецоперації в Миколаєві затримано двох учасників ворожого осередку, діяльність якого координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка країни-агресора.

До слова, Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до РФ. За результатами комплексних заходів на співпраці з країною-агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах.