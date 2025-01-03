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СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області
Очільник Самарської області Вʼячеслав Федорищев
фото з відкритих джерел

Російський чиновник неодноразово приїжджав на окуповані території Донеччини та Луганщини

Служба безпеки оголосила заочну підозру губернатору Самарської області Вʼячеславу Федорищеву. Про це повідомляє управління СБУ в Кіровоградській області.

Російський губернатор підозрюється  в фінансуванні терористичної діяльності окупаційної армії РФ на території України.

За даними слідства, чиновник неодноразово приїжджав на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Він передавав російським окупаційним військам засоби РЕБ, провізію, бронежилети, ударні дрони і транспорт.

Так, Федорищев з початку 2024 року щомісяця передавав 30-й окремій мотострілецькій бригаді РФ, яка воює у Донецької області, автотехніку, обладнання, спорядження та не менше 1 млн рублів.

Нагадаємо, Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ.

До слова, за 2024 рік спецпризначенці Служби безпеки України атакували десятки військових об'єктів у тилу Росії, включаючи аеродроми, арсенали та нафтобази

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Теги: підозра чиновник росія СБУ окупанти

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