Під час спроби втечі з країни затримано відомого адвоката, який коригував удари РФ по Дніпру

Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині

СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру.

Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.

Встановлено, що з метою нанесення максимальної шкоди він передав до ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.

Згодом російські окупанти завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки «прильоту» і з метою подальших обстрілів міста Дніпра надіслав координати іншого стратегічного об’єкту, що розташований у місті

Скриншот переписки адвоката з кураторами фото: Служба безпеки України

Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через «зв’язкового». Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий «перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму», який працює на ФСБ.

У помешканні адвоката було проведено обшук фото: Служба безпеки України

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі. Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Служба безпеки у кабінеті адвоката провела обшуки фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, що столичний адвокат отримав підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За даними правоохоронців, він вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ.

Також Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ. Встановлено, що резидентом (керівником) ворожого осередку був чинний інженер комунального підприємства «Київський метрополітен».