Під час спроби втечі з країни затримано відомого адвоката, який коригував удари РФ по Дніпру
Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині
СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру.
Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.
Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.
Встановлено, що з метою нанесення максимальної шкоди він передав до ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.
Згодом російські окупанти завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки «прильоту» і з метою подальших обстрілів міста Дніпра надіслав координати іншого стратегічного об’єкту, що розташований у місті
Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через «зв’язкового». Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий «перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму», який працює на ФСБ.
Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі. Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Раніше повідомлялося, що столичний адвокат отримав підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. За даними правоохоронців, він вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення чоловік не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам ГРУ РФ.
Також Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка діяла у Києві та Харківській області. Зловмисники шпигували за локаціями Сил оборони та коригували повітряні удари РФ. Встановлено, що резидентом (керівником) ворожого осередку був чинний інженер комунального підприємства «Київський метрополітен».
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