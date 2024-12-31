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Малюк розповів, скільки СБУ цьогоріч уразила російських військових обʼєктів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Малюк розповів, скільки СБУ цьогоріч уразила російських військових обʼєктів
Бійці Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ результативно знищують противника і його техніку
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За цей рік Служба безпеки уразила десятки військових обʼєктів у тилу РФ

За 2024 рік спецпризначенці Служби безпеки України атакували десятки військових об'єктів у тилу Росії, включаючи аеродроми, арсенали та нафтобази. Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

Малюк зазначив, що великий внесок у цю боротьбу з російською агресією робить і Служба безпеки України. На полі бою бійці Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ результативно знищують противника і його техніку. Особливо майстерно працюють із далекобійними дронами.

«За цей рік вразили десятки військових обʼєктів у тилу РФ: аеродромів, арсеналів та нафтобаз. І цим змусили російську армію тримати свої резерви подалі від лінії фронту», – наголосив глава СБУ.

Малюк також зазначив, що військова контррозвідка успішно застосовує нові модифікації морських дронів Sea baby, зокрема, і в бою з літаками та вертольотами.

«Контррозвідка протидіє російській агентурі всередині країни та викриває зрадників, коригувальників і колаборантів», – додав він.

Нагадаємо, днями далекобійні дрони Служби безпеки вдарили по складі боєприпасів полігону «Кадамовський». Він є одним із найбільших у РФ та розташований поблизу Новочеркаська, що в Ростовській області. Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено.

Як зазначає джерело «Главкома», ворог використовував полігон для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Однак тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

До слова, президент України Володимир Зеленський 31 грудня призначив Андрія Тупікова начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави держави.

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Теги: росія СБУ Василь Малюк

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