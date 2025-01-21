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Мільярдне ухилення від сплати податків. ​Ексдиректор «Жовтневого спиртзаводу» отримав підозру

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мільярдне ухилення від сплати податків. ​Ексдиректор «Жовтневого спиртзаводу» отримав підозру
Правоохоронці провели обшуки у суб’єктів господарювання та посадовців державного підприємства для вилучення документації щодо реалізації підакцизної продукції
фото: Офіс Генерального прокурора

СБУ: Щоб не сплачувати акцизний податок, фігурант продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори

Ексдиректор державного заводу «Жовтневий спиртзавод» на Полтавщині отримав підозру через ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленнях СБУ та Офісу генпрокурора

За даними слідства, ексдиректор, ймовірно, діючи за сприяння службових осіб Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, умисно ухилився від сплати акцизного податку. 

«Це було здійснено шляхом виключення з об’єкта оподаткування підакцизної продукції – етилового денатурованого спирту. Унаслідок таких дій бюджет не отримав майже 2,5 млрд грн. Також перевіряється причетність службових осіб ГУ ДПС у Полтавській області до цього правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Мільярдне ухилення від сплати податків. ​Ексдиректор «Жовтневого спиртзаводу» отримав підозру фото 1
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці провели обшуки у суб’єктів господарювання та посадовців державного підприємства для вилучення документації щодо реалізації підакцизної продукції, а також відібрання її зразків.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру виконавчому директору держпідприємства «Ліси України» та двом директорам департаментів цього ж підприємства, які закупили мобільні телефони за завищеними цінами. 

До слова, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він розв'язує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та вже колишньому директору приватного підприємства. Вони завдали державі збитків на понад 83 млн грн під час закупівлі запчастин для бронетехніки.

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Теги: прокурор Офіс Генерального прокурора Державна податкова служба СБУ податки бюджет

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