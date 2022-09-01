СБУ викрила агітаторів, які зі Львова працювали на «ЛНР»

Зловмисники розганяли фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти

Кіберфахівці Служби безпеки припинили деструктивну діяльність керованої спецслужбами рф мережі агітаторів, які сприяли бойовикам терористичної організації «ЛНР» у проведенні підривної діяльності проти України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За наявною інформацією, пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого «управління гуманітарних операцій ЛНР», яке підконтрольне російським спецслужбам. Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії», – йдеться в повідомленні.

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи. За даними слідства, бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління «ЛНР».

«З'ясовано, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт «ВосходИнфо», – додають в СБУ.

Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі.

За матеріалами СБУ фігуранту повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч.1 ст. 111 (державна зрада);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За рішенням суду фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Інші фігуранти кримінального провадження також перебувають у полі зору СБУ, їм готується заочне повідомлення про підозру та вживаються заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила агентів РФ, які готували державний переворот в Україні. Фінансувати їхню діяльність май Віктор Медведчук, проте він кинув їх.