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    СБУ викрила канал постачання запчастин до військової техніки в Росію

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    СБУ викрила канал постачання запчастин до військової техніки в Росію

    Керівники низки харківських промислових підприємств на власних потужностях налагодили виготовлення кондиціонерів для військової техніки Росії

    На Харківщині контррозвідка Служби безпеки України заблокувала канал, яким до оборонних підприємств Росії незаконно постачали українські запчастини до військової техніки.

    Про це повідомила пресслужба СБУ.

    За даними слідчих, керівники низки харківських промислових підприємств на власних потужностях налагодили виготовлення кондиціонерів для військової техніки Росії. У деяких керівників цих підприємств також нібито виявили громадянство Росії.

    Слідство зазначає, що товар потрапляв в Росію під виглядом цивільного. Українські запчастини були аналогом російських, але кодифіковані іншою категорією товарів — щоб їх не можна було ідентифікувати як військові.

    За даними СБУ, у Росії кондиціонери спершу потрапляли на підприємства, де змінювали їхнє маркування і підробляли документи про нібито виготовлення у Росії.

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    СБУ викрила канал постачання запчастин до військової техніки в Росію
    СБУ викрила канал постачання запчастин до військової техніки в Росію
    СБУ викрила канал постачання запчастин до військової техніки в Росію

    Після того їх переправляли на військові підприємства.

    Правоохоронці наразі вирішують питання щодо підозри зловмисникам за статтею 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    За цією статтею загрожує штраф до 85 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

    Теги: СБУ документи військові
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