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    Прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів

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    До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн - Прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів

    До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн

    Фото з відкритих джерел

    Прикордонники перевіряють сертифікати за допомогою пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder

    Упродовж місяця, з 21 серпня до 21 вересня, прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок Covid-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

    «За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок Covid-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад півтисячі з них виявилися недійсними», – сказав Демченко.

    Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290000 (менш як 0,2%).

    За словами речника, частина документів «мала явні ознаки підробки». У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

    Решта власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну були відправлені на карантин, зазначив Демченко.

    Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

    До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.

    Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

    До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

    Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

    Як повідомлялося, 24 вересня поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового Covid-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію.

    Теги: прикордонники лікар карантин кордон вирок коронавірус
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    Прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів