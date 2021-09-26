Прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів

Прикордонники перевіряють сертифікати за допомогою пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder

Упродовж місяця, з 21 серпня до 21 вересня, прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок Covid-сертифікатів за допомогою програмного забезпечення SafeBorder і виявили понад 500 недійсних. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

«За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок Covid-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад півтисячі з них виявилися недійсними», – сказав Демченко.

Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290000 (менш як 0,2%).

За словами речника, частина документів «мала явні ознаки підробки». У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.

Решта власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну були відправлені на карантин, зазначив Демченко.

Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.

До мережі цифрових сертифікатів підключені понад 40 країн.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.

Як повідомлялося, 24 вересня поліцейські оголосили підозру жителю Буковини, який намагався перетнути державний кордон за допомогою фейкового Covid-сертифіката та не проходити двотижневу самоізоляцію.