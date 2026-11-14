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На трасі Київ – Харків перекинувся газовоз: рух перекрито

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На трасі Київ – Харків перекинувся газовоз: рух перекрито
Рух транспорту ускладнений в обох напрямках
фото: патрульна поліція Бориспільського району

Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється

На 115-му кілометрі траси М-03 Київ – Харків, поблизу села Богданівка Бориспільського району Київської області, перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тимура Ткаченка та патрульну поліцію Бориспільського району.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 115-му кілометрі автодороги М-03 поблизу села Богданівка Бориспільського району.

За попередньою інформацією, водій вантажівки DAF не впорався з керуванням і зіткнувся з дорожнім відбійником. Після цього автомобіль перекинувся та загорівся.

На місці аварії працюють патрульні та рятувальники. Триває ліквідація пожежі.

Інформація про можливих загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Офіційного підтвердження жертв немає. Повідомлення очевидців про загибель водія поки не підтверджені відповідними службами.

Ситуація з рухом на трасі

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перекриття руху в обох напрямках. Патрульна поліція Бориспільського району також попередила водіїв про ускладнення проїзду на цій ділянці дороги.

Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, у грудні 2020 року на трасі М-03 Київ – Харків також перекинулася вантажівка. Аварія сталася на 55-му кілометрі дороги в напрямку Харкова. На місці працювали рятувальники, медики та поліція, а рух на ділянці тимчасово заблокували.

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Теги: поліція Київщина ДТП вантажівки

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