Заклали вибухівку у термос. СБУ затримала агентів РФ, які готували теракти у Вінниці

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Агенти РФ планували підірвати авто військового з його власником, а потім – готувати новий теракт біля будівлі райвідділу поліції

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно.

«Для активації СВП російські спецслужбісти планували зробити виклик на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали виконавців замовлення РФ, коли вони облаштовували приховану камеру поблизу місця запланованого підриву», – йдеться у заяві.

фото: СБУ

За даними СБУ, затриманими виявилися дві безробітні мешканки Київщини, яких окупанти завербували у телеграм-каналах з пошуку «легких грошей».

«Агентки прибути до Вінниці і за гроші російського гру орендували квартиру. Згодом вони отримали геолокацію схрону від куратора та забрали звідти два СВП. Виготовленням вибухівки займався третій учасник групи – 33-річний місцевий житель. За інструкцією окупантів він заклав вибухову речовину у термоси і додатково начинив їх шурупами. У разі підриву військового авто з його власником агентки мали готувати новий теракт біля будівлі місцевого райвідділу поліції», – йдеться у заяві.

фото: СБУ

Під час обшуку у затриманих вилучено два СВП та мобільні телефони з доказами співпраці з російським ГРУ. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині російського агента, який одночасно працював на ФСБ та Головне розвідувальне управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Також на Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.