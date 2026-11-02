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СБУ затримала в Одесі колишнього моряка, який коригував удари РФ по місту

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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СБУ затримала в Одесі колишнього моряка, який коригував удари РФ по місту
СБУ викрила колишнього моряка, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про українську ППО
фото: СБУ

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про позиції української ППО та передавав її російській спецслужбі

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі колишнього моряка торговельного судна, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ударів по місту. За даними слідства, чоловік передавав окупантам інформацію про розташування української протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Як встановили правоохоронці, після виходу на пенсію чоловіка завербувала російська спецслужба. Посередником став його знайомий – колишній працівник міліції з Одеси, який виїхав до Росії.

У вилученому листуванні співрозмовник, який називає себе співробітником ФСБ, обговорює збір розвідданих в Одесі та способи зв'язку з агентом
У вилученому листуванні співрозмовник, який називає себе співробітником ФСБ, обговорює збір розвідданих в Одесі та способи зв'язку з агентом
фото: СБУ

За версією слідства, основним завданням підозрюваного було виявлення бойових позицій української ППО, яка захищає повітряний простір Одеси. Зібрані дані росіяни планували використовувати для наведення ударних безпілотників.

Для пошуку потенційних цілей чоловік пересувався Одесою та її околицями на велосипеді. Під час поїздок він приховано фотографував і знімав на відео об'єкти, які цікавили російську спецслужбу.

У СБУ зазначили, що завчасно викрили підозрюваного та затримали його за місцем проживання. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення пунктів базування Сил оборони в районі його діяльності.

Під час обшуків у чоловіка вилучили відеокамеру та смартфон, які, за даними слідства, він використовував для збору розвідувальної інформації та зв'язку з представниками ФСБ.

Крім того, правоохоронці задокументували, що підозрюваний неодноразово висловлював прихильність до кремлівського режиму серед свого оточення.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв про затримання в Одесі таксиста, який коригував російські удари під час поїздок із клієнтами. За даними СБУ, чоловік збирав інформацію про розташування українських військових та електропідстанцій, фотографував потенційні цілі й передавав їхні координати російським кураторам.

Також СБУ викрила в Одесі агентку ФСБ, яка готувала удари по порту та об'єктах Нацгвардії. Жінка працювала торговою представницею та використовувала службові поїздки для збору розвідувальної інформації.

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