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    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста

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    СБУ виявила на Львівщині арсенал з бойовими засобами ураження - СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста
    СБУ виявила на Львівщині арсенал з бойовими засобами ураження
    фото: СБУ

    Зі схрону силовики вилучили майже 2 кг пластиду

    У Львівській області Служба безпеки виявила прихований арсенал з бойовими засобами ураження на території помешкання місцевого жителя. Як повідомили у пресцентрі СБУ, ця людина називає себе громадським активістом.

    Правоохоронці вилучили зі схрону майже два кілограми пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої. Схованку облаштували у прибудинковій споруді приватного будинку.

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    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста
    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста
    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста
    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста

    Під час огляду схованки правоохоронці виявили три гранати РГ-42 і Ф-1, електродетонатори, шумові гранати, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.

    Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події, зокрема, звідки взявся у чоловіка цей арсенал.

    Напередодні на Одещині СБУ затримала членів злочинного угрупування.

    Раніше СБУ затримала банду, яка викрала доньку депутата на Полтавщині.

    Теги: СБУ Львівщина склад зброї активісти вибухівка громада
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    СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста