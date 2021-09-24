СБУ знайшла схованку з вибухівкою у громадського активіста
Зі схрону силовики вилучили майже 2 кг пластиду
У Львівській області Служба безпеки виявила прихований арсенал з бойовими засобами ураження на території помешкання місцевого жителя. Як повідомили у пресцентрі СБУ, ця людина називає себе громадським активістом.
Правоохоронці вилучили зі схрону майже два кілограми пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої. Схованку облаштували у прибудинковій споруді приватного будинку.
Під час огляду схованки правоохоронці виявили три гранати РГ-42 і Ф-1, електродетонатори, шумові гранати, понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.
Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події, зокрема, звідки взявся у чоловіка цей арсенал.
Напередодні на Одещині СБУ затримала членів злочинного угрупування.
Раніше СБУ затримала банду, яка викрала доньку депутата на Полтавщині.