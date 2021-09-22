СБУ назвала кількість погроз Зеленському за час президентства

За період з 2019 року до вересня 2021 року надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу президента України

Співробітниками СБУ спільно з Нацполіцією встановлено осіб, причетних до анонімних повідомлень із погрозами насильницького характеру

Президенту України Володимиру Зеленському з 2019 року 22 рази надходили погрози насильницького характеру. Про це повідомив «Укрінформу» речник СБУ Артем Дехтяренко.

«За період з 2019 року до вересня 2021 року надійшло 25 повідомлень з погрозами насильницького характеру стосовно державних (громадських діячів), з них 22 на адресу президента України та три – міністра внутрішніх справ України», – сказав речник.

За його словами, співробітниками Служби безпеки України спільно з Національною поліцією встановлено осіб, причетних до анонімних повідомлень із погрозами насильницького характеру.

Дехтяренко також зазначив, що Службою безпеки України впродовж 2019 року було зафіксовано істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування, що надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку та аеропортів. Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори президента України.

Серед мотивів зловмисників – перешкоджання належному проведенню виборчого процесу.

Завідомо неправдиві повідомлення про можливу підготовку злочинів терористичного характеру призводять до негативних наслідків: відволікання правоохоронців на перевірку хибної інформації; нанесення фінансових збитків громадським закладам; дестабілізація роботи органів влади, транспорту, додав речник.

СБУ нагадує, що «анонімні терористи» будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

Раніше сьогодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Нагадаємо, головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав сьогодні при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.