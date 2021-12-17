Шмигаль прокоментував скандал навколо Гогілашвілі

Олександра Гогілашвілі обурило, що правоохоронці на блокпості не впізнали його в лице

Глава уряду порадив депутатам звертатися із запитом для отримання розгорнутої інформації

Премʼєр-міністр Україні Денис Шмигаль прокоментував скандал, який виник через колишнього вже заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Той посварився з правоохоронцями на блок-пості.

Під час години питань до уряду на запитання депутатки від «ЄС» Софії Федини про те, чому Гогілашвілі охороняли спецпризначенці, Шмигаль сказав: «Стосовно ситуацію із заступником міністра внутрішніх справ – ви знаєте, він був звільнений за власним бажанням. Стосовно знаходження групи людей на цьому блокпості – фактично в машинах їхали співробітники, які їхали для відповідних дій на цій території. Стосовно більшої інформації – дайте, будь ласка, депутатський запит, якщо це негрифована інформація стосовно групи осіб», – сказав голова уряду.

До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Крім того, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

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