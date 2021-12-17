  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Шмигаль прокоментував скандал навколо Гогілашвілі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександра Гогілашвілі обурило, що правоохоронці на блокпості не впізнали його в лице - Шмигаль прокоментував скандал навколо Гогілашвілі
    Олександра Гогілашвілі обурило, що правоохоронці на блокпості не впізнали його в лице
    скріншот з відео

    Глава уряду порадив депутатам звертатися із запитом для отримання розгорнутої інформації

    Премʼєр-міністр Україні Денис Шмигаль прокоментував скандал, який виник через колишнього вже заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Той посварився з правоохоронцями на блок-пості.

    Під час години питань до уряду на запитання депутатки від «ЄС» Софії Федини про те, чому Гогілашвілі охороняли спецпризначенці, Шмигаль сказав: «Стосовно ситуацію із заступником міністра внутрішніх справ – ви знаєте, він був звільнений за власним бажанням. Стосовно знаходження групи людей на цьому блокпості – фактично в машинах їхали співробітники, які їхали для відповідних дій на цій території. Стосовно більшої інформації – дайте, будь ласка, депутатський запит, якщо це негрифована інформація стосовно групи осіб», – сказав голова уряду.

    До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

    Крім того, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

    Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

    Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

    10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

    Читайте також:
    Теги: МВС Донбас напад скандал поліція Денис Шмигаль Олександра Гогілашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шмигаль прокоментував скандал навколо Гогілашвілі