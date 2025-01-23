Сховали вибухівку в дитячу іграшку. СБУ попередила теракт у Житомирі

Хлопці замаскували два вибухові пристрої у дитячу м’яку іграшку та коробку від портативного акумулятора

СБУ та Нацполіція затримали у Житомирі агентів РФ, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102. Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини шукали «легкого заробітку» через Telegram. Вони погодилися виконати «спецзавдання», за яке їм пообіцяли заплатити $3 тис.

«За вказівкою «замовника» підозрювані мали підірвати вибухівку в орендованій квартирі у Житомирі, коли туди прибуде наряд поліції, викликаний ними за номером 102. Для цього 19 січня 2025 року вони приїхали до обласного центру, забрали у визначеному місці валізу і пакет з вибухівкою та встановили її у квартирі в центрі міста», – йдеться у повідомленні.

фото: Офіс Генерального прокурора

фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці зазначають, що два вибухові пристрої замаскували у дитячу м’яку іграшку та коробку від портативного акумулятора. Їх заклали біля вхідних дверей і в кімнаті та пішли з квартири. Для фіксації теракту встановили мобільний телефон у режимі відеоспостереження, а про виконану роботу мали повідомили свого «замовника», додає слідство.

Завдяки діям правоохоронців теракт попередили, а чоловіків затримали. Наразі обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції у Дніпрі. «Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Пара шукала «гроші на дозу» у тематичних Телеграм-каналах, де і потрапила у поле зору ФСБ», – зауважує СБУ.

Також Служба безпеки України затримала 27-річну агентку головного російської воєнної розвідки, яка готувала дронову атаку по Києву 1 січня.

До слова, Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. Про це повідомляєСБУ.

За матеріалами справи, виконавицею теракту була 21-річна мешканка прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині, яку дистанційно завербували двоє представників російських спецслужб. За їхньою інструкцією вона прибула до Одеської області і орендувала там квартиру, в якій потім власноруч зробила вибухівку.