СБУ затримала агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК на Житомирщині

Внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця

Служба безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області 24 грудня цього року. Про це повідомляє СБУ.

Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місцевого ТЦК, затримали протягом двох годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, викрили через декілька годин після підривника.

За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. При цьому СВП виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу».

Саморобний вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Телеграм-каналах гроші на «дозу». фото: Служба безпеуи України, Facebook

За інструкцією куратора вона власноруч зробила вибуховий пристрій, який замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії.

Готову вибухівку фігурантка передала рецидивісту, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.

Після зустрічі зловмисник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК.

Відійшовши на «безпечну» відстань від СВП, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу.

За збігом обставин унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали рецидивіста, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував «залягти на дно». Його спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів.

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Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів фото: Служба безпеуи України, Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Варто додати, що Служба безпеки України викрила 93 російські агентурні мережі за останні два роки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову СБУ Василя Малюка. Як повідомив Малюк, у 2023 році вдалося викрити 47 мереж, а протягом 2024 року нейтралізувати ще 46. До складу цих груп входили як народні депутати, так і чинні військовослужбовці.

За даними видання, до початку повномасштабного вторгнення громадян України найчастіше вербували під час їхніх поїздок до Росії. Нині ситуація змінилася: вербування переважно здійснюється онлайн через соціальні мережі. Російські спецслужби знаходять людей із прокремлівськими поглядами та встановлюють із ними контакт.

Нагадаємо, що військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

Також на Волині викрито російського агента, який служив у підрозділах охорони та готував нові повітряні удари по регіону.