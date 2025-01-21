Атака дронів на Смоленську область, Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним: головне за ніч

У Смоленській області прогриміли вибухи, Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним, Трамп підписав перші укази на посаді президента США, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину, Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові?, Військовий пояснив, чому слід бути готовими до затяжної війни, а не сподіватись на Трампа, президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 січня, щоб ви були в курсі подій.

У Смоленській області прогриміли вибухи: палає авіазавод та багатоповерхівка

У ніч проти 21 січня в Смоленській області РФ прогриміла серія вибухів. Губернатор області Василь Анохін підтвердив інформацію про атаку дронів на регіон. Місцеві пабліки повідомляють, що уламки безпілотника впали на житловий будинок в Задніпровському районі Смоленська. Очевидці пишуть, що дрон врізався в дах будинку. Внаслідок цього зайнялась пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Також повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтобазу у місті Ярцево Смоленської області. Над містом спрацювала ППО. Дрони уразили російський авіазавод у Смоленську. Зайнялась пожежа. Внаслідок атаки дронів, у декількох багатоповерхівках Смоленська перебої зі світлом та водопостачанням. До багатоповерхівки, де сталось влучання, приїхали карети швидкої та пожежні автомобілі. Сильна пожежа охопила будинок. Очевидці пишуть, що горять, ймовірно, шість поверхів.

За попередними даними, постраждалих немає.

Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним

Президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Про це пише CNN.

Дональд Трамп розповів, що має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

На це американський лідер відповів, що в нього ще є півдня, щоб досягти мети.

«Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися», – сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

Російський диктатор Володимир Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Про це заявив

Путін зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Трамп підписав перші укази на посаді президента США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп почав своє повернення на посаду з підписання низки документів. Про це пише CNN.

Повідомляється, що Трамп підписав низку документів від призначень до виконавчих дій, на церемонії підписання в Капітолії США після вступу на посаду.

Джейсон Міллер, старший радник Transition Trump-Vance раніше зауважив, що Трамп і підпише виконавчі документи в Капітолії після інавгурації, а інші будуть підписані під час його появи на сцені Capital One Arena того ж дня.

У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування

У Білій Церкві правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття групою підлітків 12-річної дівчини. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Стало відомо, що одному з неповнолітніх кривдників правоохоронці вже повідомили про підозру за фактом побиття та вимагання грошей у неповньолітньої. Про це повідомили в Білоцерківському РУП.

Слідчі поліції Київщини встановили, що фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу.

У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.

Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що до поліції від матері потерпілої надійшло повідомлення, що підлітки побили її 12-річну доньку. Під час проведення першочергових заходів правоохоронці виявили відео з побиттям дівчинки.

У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній наносили троє неповнолітніх. Так, ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці били дівчину по черзі. Завдавали ударів ногами та руками.

Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN

У понеділок, 20 січня відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м президентом США. Інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Втім, під час промови Трамп не згадав про Україну. Чому? Про це йдеться аналізі CNN.

У своїй інавгураційній промові Трамп наголосив: «Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, що найважливіше, війнами, у які ми ніколи не беремо участі».

Зазначається, що ця теза була максимально наближена до того, щоб згадати про Україну, яка протягом багатьох місяців виглядала найамбітнішим напрямком його зовнішньої політики. Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв встановити мир до своєї інавгурації, потім протягом 24 годин після того, як стане президентом, а потім заявив, що зупинить війну протягом шести місяців.

Американський лідер згадав про Панаму, Китай, Мексику, Ізраїль і навіть Марс, а от про Україну чи Росію не сказав жодного слова.

«Є багато способів інтерпретації мовчання, але на думку спадають два найбільш помітні. По-перше, тепер, коли Трамп фактично має виконавчу владу, він більше не хоче коментувати свою позицію та графік припинення війни. Це найбільш зріла і раціональна причина цього упущення. Завдання досить складне і без гучного годинника очікування президента, що цокає на задньому плані», – пише CNN.

Також у повідомленні йдеться, що, ймовірно, Трамп усвідомив, що завдання важке, і його мета легкої перемоги знаходиться за межами його безпосередньої досяжності.

«Можливо, він готовий погодитися на складний і тривалий процес, який зрештою відповідає найсміливішим мріям Путіна: Трамп і його союзники втратять енергію, єдність і терпіння через конфлікт і погодяться на неакуратне, неточне закриття, яке вигідно ненажерливій Москві», – підсумували в CNN.

Президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу

Муліно наголосив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами

Президент Панами Хосе Рауль Муліно відповів президенту США Дональду Трампу щодо його заяви про «повернення» Панамського каналу. Муліно наголосив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами. Відповідну заяву панамський президент опублікував у соціальній мережі X.

«Канал не передавали в концесію. Це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхоса-Картера», — нагадав Муліно.

За його словами, упродовж 25 років Панама «безперервно й відповідально» керувала каналом, розширювала його, щоб «служити світу й торгівлі», зокрема, Сполучених Штатів.

Муліно опублікував заяву, в якій наголосив: «Я повинен категорично заперечити слова президента Дональда Трампа. Канал є і залишиться панамським».

20 січня, під час своєї інавгурації Трамп оголосив про повернення контролю над Панамським каналом, який «експлуатує Китай».

Муліно відкинув це твердження Трампа. «У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу каналу», – зазначив президент Панами.

Також він закликав до діалогу.