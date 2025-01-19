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Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Нацполіція

Зловмисники з Черкащини збирали кошти нібито на потреби українських воїнів

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за військових і збирали кошти нібито на потреби українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Слідство встановило, що троє фігурантів були мешканцями Черкащини. Зловмисники створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів.

«Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники витрачали на власні потреби», – йдеться в повідомленні.

Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ фото 1
Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ фото 2
Шахраї з Черкащини видали себе за військових та привласнили 2,5 млн грн донатів на ЗСУ фото 3

Загальна сума, яку вдалося привласнити зловмисникам, становить понад 2,5 млн грн.

«Кіберполіцейські та слідчі відстежили весь ланцюг руху грошових коштів – від моменту їх привласнення до легалізації. Також встановлено осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів, а також місця їхнього перебування. Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей. Було вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та інші речові докази», – повідомили в Нацполіції.

Слідчі оголосили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 (в редакції, що діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу шахраїв, які ошукали людей на понад 9,5 млн грн.

59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя  – двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою  – і здобуті злочинним шляхом кошти.

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Теги: шахрайство поліція Черкащина ЗСУ військові гроші

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