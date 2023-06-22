Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шкодував, що РФ не взяла Київ «за три дні». Перед судом постане переселенець із Бучі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шкодував, що РФ не взяла Київ «за три дні». Перед судом постане переселенець із Бучі
Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди
фото: СБУ

Не завадила пропагандисту навіть російська окупація та злочини, які рашисти чинили в Бучі

В Івано-Франківську судитимуть агітатора, який шкодував, що Росії не вдалося взяти Київ «за три дні». Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України в області.

«Слідчі передали до суду матеріали щодо проросійського агітатора, якого СБУ затримала в Бучі у березні цього року», – йдеться в повідомленні.

Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди. Він прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні.

«Не завадила пропагандисту навіть російська окупація та злочини, які рашисти чинили в Бучі. На той час він із родиною евакуювався в Івано-Франківську область. При цьому продовжував шкодувати, що Київ не вдалося «звільнити за три дні», аби перемогти «українських нацистів», – додали в СБУ.

5 фото
На весь екран

Слідчі повідомили шанувальнику Росії про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників. Зараз слідство за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України завершено, обвинувальний акт передано до суду. На фігуранта чекає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що поліція зайнялася 14-річною прихильницею Путіна із Харкова.

Теги: Буча Київ Івано-Франківськ суд війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14-річна школярка співала гімн Росії на площі Свободи
14-річною прихильницею Путіна із Харкова зайнялася поліція: результати обшуків шокують (фото, відео)
Сьогодні, 12:22
СБУ затримала ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони
Наводив ракети на заводи і «полював на Бредлі». Житель Миколаєва отримав підозру
Сьогодні, 10:19
Затримання Джека Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, 13 квітня 2023 року
Підозрюваний у витоку секретних документів Пентагону відкидає всі звинувачення – CNN
Сьогодні, 05:23

Новини

Вибух у Києві зруйнував квартиру відомого футбольного коментатора: деталі
Вибух у Києві зруйнував квартиру відомого футбольного коментатора: деталі
Шкодував, що РФ не взяла Київ «за три дні». Перед судом постане переселенець із Бучі
Шкодував, що РФ не взяла Київ «за три дні». Перед судом постане переселенець із Бучі
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло
Вибух у столичній багатоповерхівці: рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло
Трагедія у столиці. Мешканець будинку розповів моторошні подробиці нічного вибуху
Трагедія у столиці. Мешканець будинку розповів моторошні подробиці нічного вибуху
Банкова знайшла Кіму високу посаду в Києві – ЗМІ
Банкова знайшла Кіму високу посаду в Києві – ЗМІ
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань
Вибух у Києві: моторошні кадри руйнувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
17K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
15K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
12K
Зеленський відповів Путіну, який назвав його «ганьбою єврейського народу»
8503
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
6826
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту