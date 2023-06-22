Шкодував, що РФ не взяла Київ «за три дні». Перед судом постане переселенець із Бучі

Не завадила пропагандисту навіть російська окупація та злочини, які рашисти чинили в Бучі

В Івано-Франківську судитимуть агітатора, який шкодував, що Росії не вдалося взяти Київ «за три дні». Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України в області.

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«Слідчі передали до суду матеріали щодо проросійського агітатора, якого СБУ затримала в Бучі у березні цього року», – йдеться в повідомленні.

Інтернет-пропагандист активно поширював у заборонених «Однокласниках» матеріали російської воєнної пропаганди. Він прославляв військо агресора та вболівав за перемогу РФ у війні.

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«Не завадила пропагандисту навіть російська окупація та злочини, які рашисти чинили в Бучі. На той час він із родиною евакуювався в Івано-Франківську область. При цьому продовжував шкодувати, що Київ не вдалося «звільнити за три дні», аби перемогти «українських нацистів», – додали в СБУ.

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Слідчі повідомили шанувальнику Росії про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України, глорифікації її учасників. Зараз слідство за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України завершено, обвинувальний акт передано до суду. На фігуранта чекає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що поліція зайнялася 14-річною прихильницею Путіна із Харкова.