Смертельна пожежа в лікарні Запоріжжя: суд поновив на посаді директора

Суд визнав протиправним і скасував рішення Запорізькоі обласної ради про звільнення Станіслава Шинкаренка

Суд стягнув на користь незаконно звільненого Шинкаренка Володимира зарплату в розмірі 267,6 тис. грн та судові витрати

Вчора, 22 червня, Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя поновив на посаді директора КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» Володимира Шинкаренка. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Станіслава Гришина.

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Зазначається, що суд визнав протиправним і скасував рішення Запорізькоі обласної ради про звільнення Шинкаренка та припинення з ним контракту до закінчення строку його дії.

«Суд стягнув на користь незаконно звільненого Шинкаренка Володимира зарплату в розмірі 267,6 тис. грн та судові витрати на правову допомогу 10 тис. грн», – зазначив адвокат.

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Нагадаємо, у ніч на 4 лютого 2021 року сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.