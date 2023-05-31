Хмельничани просять не косити траву під час повітряної тривоги

Жінка поцікавилася, чи можна якось донести до людей прохання не косити траву під час повітряної тривоги

Хмельничанка на сторінці Департаменту інфраструктури попросила не косити траву під час тривоги

Прохання не косити траву під час повітряних тривог озвучила хмельничанка на сторінці Департаменту інфраструктури міста Хмельницького.

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«А можна якось донести до відповідних служб що косити траву газонокосарками під час тривоги не ок?» – написала жінка.

На коментар відреагувала пресслужба Департаменту, де зауважила, що структура наголошувала на тому, що працівники комунальних підприємств мають дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

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Як годиться, хмельничани у коментарях поговорили не лише про скошування трави, а й про інше наболіле:

«Може, не чули. Люди ж працюють з технікою у навушниках.

Може, мені вибігати і їм сповіщати? Є мобільні телефони з віброрежимом. З рештою то і їх безпека також.

А коли косити? Ви ж завтра фото некошеної трави кинете.

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Тобто, якщо не покосити траву протягом години, поки йшла тривога, то станеться щось жахливе? Я навіть пилосос не вмикаю, коли тривога, щоб не лякати сусідів. Має бути якесь розуміння. І зрештою, коли вже у нас почнуть виконувати накази, а не інтерпретувати їх кожний на свій розсуд?

А свердлити дрилем під час тривоги це нормально?

А чим вам заважає пилосос, дриль та газонокосарка під час тривоги? ідіть в укриття і чути не будете! І взагалі не розумію як можна ці звуки плутати з небезпечними…

Рада за вас, що поруч із вами є укриття. Бо підвал то не укриття. Біля мене нема бомбосховища, метро чи підземного паркінгу. І шум стояв такий, що я і сирени не чула – лише в додатку побачила. І зрештою, якщо є наказ департаменту, то всі ці «кому мішає» не мають ніякого значення. Ми всі хочемо жити у правовій державі, але при цьому не дотримуватися правил – це так не працює!» – пишуть коментатори.

Нагадаємо, в Одесі в кав'ярні бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою. Хлопець аргументував свій вчинок словами «какая разніца» та почав розповідати про «рускоговорящий город».

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До слова, Хмельницький міськрайонний суд визнав невинуватим і виправдав голову Хмельницької міської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) і лікаря-травматолога Любомира Зав’яльця, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди.