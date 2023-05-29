Украв кондиціонер із даху «АТБ» і здав на брухт. Суд ухвалив вирок одеситу

Обвинувачений виправдав злочинний вчинок браком грошей

Малиновський районний суд Одеси визнав винним місцевого безробітного у незвичній крадіжці і призначив п’ять років тюрми, замінивши їх на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 16 травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За матеріалами справи, вдень 3 липня 2022 року обвинувачений виліз на дах супермаркету «АТБ», що на вулиці Балківська, 143а в Одесі. За допомогою ножа відкрутив та таємно викрав кондиціонер LG вартістю 14,4 тис. грн. Потім чоловік здав побутовий прилад на металобрухт. До вечора того ж дня його викрили правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав вину і розкаявся. Пояснив: пішов на злочин, бо треба було грошей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, суд задовольнив цивільний позов ТОВ «АТБ-маркет». Згідно з ним, обвинувачений повинен компенсувати вартість викраденого кондиціонера, тобто 14,4 тис. грн.

Окремо Феміда застосувала спецконфіскацію у дохід держави ножа обвинуваченого, яким він відкрутив кондиціонера.

Як повідомляв «Главком», у Києві судитимуть чоловіка, який ошукував продавців квіткових магазинів. Аби викликати довіру, він одягнув військову форму, хоча до служби у ЗСУ стосунку не має.