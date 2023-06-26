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Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк
У 2018 році активістку Гандзюк облили кислотою через що вона померла у лікарні
фото з відкритих джерел

Суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки

Дніпровський райсуд Києва 26 червня оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє Суспільне.

31 липня 2018 року Гандзюк облили кислотою. 4 листопада Катерина померла у київській лікарні від розриву тромбу. Їй було 34 роки.

Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна – в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень. Зазначимо, що суд над Владиславом Мангером та Олексієм Левіним тривав понад три роки.

Нагадаємо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За 3 місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 6 червня 2019 року виконавців злочину було засуджено.

Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Павловський уклав угоду зі слідством і дав свідчення у справі щодо ймовірних замовника та організатора злочину Мангера та Левіна.

16 жовтня торік Приморський райсуд Одеси виніс йому вирок. Павловського визнали винним у приховуванні злочину. Присудили два роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком один рік.

Перед нападом Левіна і Мангера Гандзюк звинуватила у причетності до підпалу Олешківського лісу задля безперешкодного списання та розпилу.

Раніше засуджений за вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Микита Грабчук розповів, що погодився напасти на жінку на прохання свого колишнього командира Сергія Торбіна. За словами Грабчука, йому сказали, що Гандзюк має проросійські погляди, тому її треба «провчити» – завдати тілесні ушкодження, щоб жінка втратила працездатність.

Теги: суд вбивство Катерина Гандзюк вирок

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