Слідчі закрили справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника

Андрій Пекельний, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'ятьох осіб, смертельно поранив одного з нападників

Слідство встановило, що, захищаючись, ветеран діяв правомірно та в межах необхідної оборони

Закрито кримінальне провадження стосовно ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'ятьох осіб, смертельно поранив одного з нападників. Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

За його словами, слідство встановило, що, захищаючись, Пекельний діяв правомірно та в межах необхідної оборони.

«Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти й дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів», – зазначив адвокат.

Він висловив сподівання, що трагедія, яка забрала людське життя, «буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей».

«Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією та Кримінальним кодексом. Свої права потрібно захищати», – наголосив адвокат.

Нагадаємо, 2 травня у селі Глещава Тернопільської області 24-річний ветеран АТО на дискотеці зробив зауваження групі із шістьох осіб, розпочався конфлікт. Пекельний пішов додому і зачинився в будинку, де він живе з матір'ю, проте його наздогнали опоненти, вибили двері.

Після цього, за даними поліції, сталася бійка, під час якої Пекельний, захищаючи себе й матір, ударив одного з кривдників ножем. Той відбіг на 300 метрів і помер через крововтрату.

17 травня суд відправив ветерана на нічний домашній арешт.

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