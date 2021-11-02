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    Слідчі закрили справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника

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    Андрій Пекельний, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'ятьох осіб, смертельно поранив одного з нападників - Слідчі закрили справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника
    Андрій Пекельний, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'ятьох осіб, смертельно поранив одного з нападників
    фото: suspilne.media

    Слідство встановило, що, захищаючись, ветеран діяв правомірно та в межах необхідної оборони

    Закрито кримінальне провадження стосовно ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'ятьох осіб, смертельно поранив одного з нападників. Про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

    За його словами, слідство встановило, що, захищаючись, Пекельний діяв правомірно та в межах необхідної оборони.

    «Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти й дають їм оцінку. А прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення на підставі зібраних доказів», – зазначив адвокат.

    Він висловив сподівання, що трагедія, яка забрала людське життя, «буде хоч і гіркою, та наукою для інших молодих людей».
    «Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією та Кримінальним кодексом. Свої права потрібно захищати», – наголосив адвокат.

    Нагадаємо, 2 травня у селі Глещава Тернопільської області 24-річний ветеран АТО на дискотеці зробив зауваження групі із шістьох осіб, розпочався конфлікт. Пекельний пішов додому і зачинився в будинку, де він живе з матір'ю, проте його наздогнали опоненти, вибили двері.

    Після цього, за даними поліції, сталася бійка, під час якої Пекельний, захищаючи себе й матір, ударив одного з кривдників ножем. Той відбіг на 300 метрів і помер через крововтрату.

    17 травня суд відправив ветерана на нічний домашній арешт.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Вбити першим». Чому нова справа про самооборону викликала гучний суспільний резонанс
    Теги: АТО ветеран адвокат учасники АТО напад розслідування Тернопільщина
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    Слідчі закрили справу проти ветерана АТО, який смертельно поранив нападника