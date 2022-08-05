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Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Справу Захарченка про постачання гранат із РФ під час Євромайдану передано до суду
Експосадовця обвинувачують у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб
фото з відкритих джерел

Обвинуваченого оголошено в розшук

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ за незаконне постачання гранат з Російської Федерації під час Революції Гідності. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території Російської Федерації ручні газові гранати «Дрейф-2», світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М», ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.

Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами «Беркут» проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

«Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України)», – зазначаються. в ДБР.

Обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Їх оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.

Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України. 

«Вище керівництво Російської Федерації постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів», – додали в бюро.

Триває системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, що 20 квітня Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника.

Теги: Революція Гідності МВС Віктор Янукович

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