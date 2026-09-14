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Фігуранти «Карфагена» заздалегідь знали про обшуки? Кривонос заявив про витік

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Фігуранти «Карфагена» заздалегідь знали про обшуки? Кривонос заявив про витік
НАБУ шукає джерело витоку у справі «Карфаген»
колаж: glavcom.ua

НАБУ з'ясовуватиме, яким чином стався витік інформації

Фігуранти кримінального провадження в межах операції «Карфаген» заздалегідь знали про майбутні обшуки. Національне антикорупційне бюро з'ясовуватиме, як стався витік інформації. Про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час спільного з керівником САП Олександром Клименком брифінгу 14 вересня, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Кривоноса, розслідування справи «Карфаген» стикається із «шаленою протидією». Зокрема, йдеться про постійний моніторинг реєстру судових рішень. «Протидія цьому кримінальному провадженню шалена. Це постійний моніторинг реєстру судових рішень. За нашою інформацією, фігуранти знали, що буде обшук. Ми будемо з'ясовувати, яким чином знову був витік інформації», – заявив директор НАБУ.

Кривонос пояснив, що проблема також пов'язана з реєстром речових прав та моніторингом баз даних. За його словами, коли детективи готують клопотання про проведення обшуку, вони звертаються до відповідного реєстру. «Після цього автоматично спрацьовує повідомлення невідомій нам особі і проводиться інформування фігурантів», – зазначив Кривонос.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

 

Нагадаємо, операція НАБУ та САП «Карфаген» стосується викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у кришуванні мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.

За даними слідства, посадовець Офісу генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До її діяльності він нібито залучив чинних працівників прокуратури та наближених до нього осіб. Учасники угруповання, як стверджує слідство, систематично отримували хабарі за невтручання у роботу шахрайських колцентрів, жертвами яких ставали українці та іноземці.

Одержані злочинним шляхом кошти фігуранти легалізовували за допомогою різних схем. Понад 20 млн грн вони витратили на нерухомість, коштовності та цінне рухоме майно.

Активи вартістю понад 12 млн грн керівник організації нібито перереєстрував на третіх осіб, приховуючи реального власника. Серед них – нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом доходів від підприємницької діяльності.

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Теги: обшук слідство розслідування Семен Кривонос НАБУ операція «Карфаген» шахрайство

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