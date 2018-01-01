Справа про держзраду Януковича: у суді допит свідків

Суд у справі Януковича продовжив допит свідків з боку обвинувачення

У середу, 7 лютого, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Справу розглядає колегія суддів на чолі з головуючим суддею Владиславом Дев'ятком і суддями Костянтином Васалатієм і Максимом Тітовим. [READ_MORE] У залі суду присутні представники сторони



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Суд у справі Януковича продовжив допит свідків з боку обвинувачення

У середу, 7 лютого, Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Справу розглядає колегія суддів на чолі з головуючим суддею Владиславом Дев'ятком і суддями Костянтином Васалатієм і Максимом Тітовим.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, а також адвокати Януковича Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош і Богдан Біленко, повідомляє Укрінформ.

У судовому засіданні продовжився допит свідків з боку обвинувачення.

Наразі суд розпочав допит свідка — колишнього радника постійного представництва України при ООН Андрія Цимбалюка.

Нагадаємо, 31 січня суд оголосив перерву у розгляді справи Януковича до 7 лютого через неявку адвокатів.

25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разі змінювалися державні адвокати.