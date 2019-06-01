Справа щодо фальсифікації медпрепаратів для онкохворих: проходять обшуки на 11 об'єктах Києва та області



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Зловмисники доставляли на територію України фальсифікований медичний препарат (онкопрепарат) Keytruda (Кітруда, виробництва США і Австрії) Фото: МВС

Виявлено та вилучено значну кількість сильнодіючих коштовних фальсифікованих медичних препаратів на мільйони гривень

Оперативними та оперативно-технічними підрозділами Держприкордонслужби України, спільно з представниками Головного слідчого Управління Нацполіції України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України відповідно до ухвал Печерського районного суду Києва проводяться слідчі дії та обшуки на 11 об’єктах в місті Києві та Київській області у справі щодо фальсифікації медпрепаратів для онкохворих. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Заходи проходяться в рамках кримінальних проваджень за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.2 ст.321-1 КК України «Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів» , а також за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що громадяни України та іноземці здійснювали поза межами митного контролю доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепарату) Keytruda (Кітруда, виробництва США і Австрії), а також його кустарне виготовлення на території України і подальшу реалізацію, як на території нашої держави так і за її межами.

Як повідомлялося, за результатами проведених заходів було затримано декількох осіб в порядку ст. 208 КПК України після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько 7 тисяч доларів США.

Виявлено та вилучено значну кількість сильнодіючих коштовних фальсифікованих медичних препаратів на мільйони гривень, поліграфічні ескізи та елементи пакування медпрепаратів, товаро-супровідні документи і велику кількість коштів, які отримані незаконним шляхом. Слідчі дії та обшуки тривають.