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Справи Майдану. Співробітники «Беркуту», які знущалися з активістів, отримали підозри

Катерина Іванова
glavcom.ua
Справи Майдану. Співробітники «Беркуту», які знущалися з активістів, отримали підозри
Експравоохоронцям інкримінують державну зраду, посягання на недоторканність України, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем
фото: Уніан

«Беркутівці» присягли на вірність Росії та сприяли окупації Криму

Українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді колишньому командирові автотранспортного взводу «Беркуту» в місті Севастополі та ще трьом співробітникам цього спецпідрозділу. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, експравоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту в Києві.

Екскомандир цього підрозділу навіть «вихвалявся» у ЗМІ, що розстрілював беззбройних активістів Майдану. Слідство встановило, що за його безпосередньої участі було вбито 3 протестувальників,️ 15 людям завдано тяжких тілесних ушкоджень,️ 60 – отримали травми середньої тяжкості, щ️е 126 – легкі тілесні ушкодження.

Після втечі Януковича та перемоги Революції Гідності зрадники зі зброєю повернулись у Севастополь. Там вони присягли на вірність Росії та сприяли окупації Криму. «Одягнуті в українську форму та з привласненою зброєю вони чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова», – кажуть слідчі.

«Ексберкутівці» оглядали транспорт та перевіряли документи у громадян, що їхали з Криму та навпаки. Окрім цього, вони не допускали на півострів міжнародних спостерігачів, журналістів, правоохоронців та військових. Це, власне, і допомогло Росії тимчасово окупувати територію автономної республіки, зазначають правоохоронці.

Підозрювані «беркутівці» на одному із блокпостів у Криму незаконно затримали активістів Майдану та представників ЗМІ. Вони знущалися за їх патріотичні погляди, а згодом передали закатованих російським військовим. Полонених українців звільнили через декілька днів лише завдяки висвітленню ситуації у ЗМІ.

Експравоохоронцям інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем. У разі затримання їм загрожуватиме довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам, які розпалювали національну ворожнечу та ненависть в Україні. 

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України.

До слова, Служба безпеки викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ.

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Теги: Севастополь прокурор слідство документи транспорт Беркут Евромайдан

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