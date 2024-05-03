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Вимагав хабар за оренду землі. На Вінничині затримано службовця селищної ради

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Вимагав хабар за оренду землі. На Вінничині затримано службовця селищної ради
Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання неправомірної вигоди
Фото: Офіс генпрокурора

Чиновник створював умови для вимагання хабара

На Вінничині викрито службовця селищної ради та посередника. За даними слідства, чиновник через посередника вимагав у голови місцевого фермерського господарства $30 тис. На таку суму він оцінив свої «послуги» щодо позитивного вирішення питання про продовження договору оренди земельної ділянки.

Крім того, оформлення права власності на землю «коштувало» 600 доларів США за 1га.

До цього всі звернення підприємця до селищної ради щодо законного продовження договору оренди землі залишались без реагування, чим створювались умови для вимагання хабара.

Правоохоронці затримали підозрюваних після одержання неправомірної вигоди.

За даними слідства, чиновник через посередника вимагав у голови місцевого фермерського господарства 30 000 доларів США
За даними слідства, чиновник через посередника вимагав у голови місцевого фермерського господарства 30 000 доларів США
фото: офіс генпрокура

В рамках розслідування у службових приміщеннях селищної ради та за місцями проживання підозрюваних проведено обшуки. Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції України. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: хабар прокурор чиновник розслідування Вінниччина

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