Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію

Філатов журиться, що у комунальній сфері Дніпра скоро нікому буде працювати

Філатов емоційно звернувся до працівників ТЦК

Через підходи до бронювання та мобілізації у Дніпрі можлива зупинка громадського транспорту та припинення роботи комунальних служб. Про це заявив мер Борис Філатов.

«У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури – це не клітинки у спущених зверху «планах», а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює», – написав Філатов.

Нагадаємо, народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко повідомив, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками із США.

Згодом через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ. Свириденко пообіцяла провести оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.