Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію
Філатов журиться, що у комунальній сфері Дніпра скоро нікому буде працювати
фото з відкритих джерел

Філатов емоційно звернувся до працівників ТЦК

Через підходи до бронювання та мобілізації у Дніпрі можлива зупинка громадського транспорту та припинення роботи комунальних служб. Про це заявив мер Борис Філатов.

«У мене скоро зупиниться громадський транспорт і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. А ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати не дупою, а головою. Працівники критичної інфраструктури – це не клітинки у спущених зверху «планах», а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям. Зокрема сімʼям тих, хто воює», – написав Філатов.

Нагадаємо, народний депутат від «слуг» Олександр Федієнко повідомив, що Кабінет міністрів забронював від мобілізації працівників Glovo, рекламні агенції, букмекерські контори та компанії з власниками із США.

Згодом через суспільний резонанс через інформацію про бронювання працівників окремих компаній, міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ. Свириденко пообіцяла провести оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.

Читайте також: Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Теги: громадський транспорт депутат Борис Філатов наказ скандал транспорт місто зупинка Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протест під КМДА
Стадіони проти дронів: чому вдалось Філатову, Вілкулу і Садовому, але не Кличку? столиця
2 лютого, 09:30
Місто поки вимушене шукати інші варіанти для закінчення робіт у метро
Філатов про будівництво метро: «Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна»
29 сiчня, 15:23
Наслідки російської атаки по Дніпру, будинок пологового
«Рятувальники витягли чотирьох породіль». Філатов про удар по пологовому будинку
29 грудня, 2023, 10:21

Події в Україні

Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу
Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію
Мер Дніпра Філатов розповів, із якою проблемою місто зіткнулося через мобілізацію
Харків – під атакою «Шахедів», у місті лунають вибухи
Харків – під атакою «Шахедів», у місті лунають вибухи
Командувач НАТО розповів, чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині
Командувач НАТО розповів, чи є у Росії сили, необхідні для прориву на Харківщині
Українські посадовці таємно володіють майном у Дубаї – розслідування
Українські посадовці таємно володіють майном у Дубаї – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
25K
У Львові солдат застрелив полковника: як його покарали
25K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
22K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
20K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
17K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс

Новини

Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Вчора, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
15 травня, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
15 травня, 15:51

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua