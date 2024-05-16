Оновлення даних через ЦНАП: Кабмін досі не вирішив головну проблему

ЦНАПи не отримали доступу до системи, в якій треба буде оновлювати дані військовозобов'язаних

Згідно із новим законом про мобілізацію, військовозобов'язані матимуть змогу оновити свої дані у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Однак уряд досі не надав ЦНАПам доступу до необхідних систем, розповів у коментарі виданню Liga працівник однієї з місцевих адміністрацій Харківської області.

«Немає навіть технічної можливості брати участь у процесі», – заявив представник місцевої влади.

Львівська обласна держадміністрація на запит видання відповіла, що наразі жоден адміністратор ЦНАП не отримав доступу до відповідної системи, в якій треба буде робити ці уточнення. Окрім того, ще не відбулося жодних навчань працівників.

В ОДA сподіваються на прийняття потрібних нормативно-правових документів до 17 травня. До того ж часу очікують надання доступу до системи та проведення навчання для адміністраторів.

Депутатка комітету з нацбезпеки та оборони Ірина Фріз («Європейська солідарність») заявила Liga, що вчасно розробити підзаконні документи мав не парламент, а уряд. «Він же несе пряму відповідальність за організацію механізмів оновлення персональних даних громадянами протягом 60 днів як через ЦНАП, так і через електронний кабінет», – наголосила вона.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Також в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.