18 соратників Трампа звинувачено в спробах зірвати вибори 2020 року

Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення

Велике журі штату Аризона висунуло звинувачення 18 соратникам Дональда Трампа у спробах зірвати президентські вибори 2020 року. Серед обвинувачених – колишній глава апарату Білого дому Марк Медоуз, адвокати Руді Джуліані та Борис Епштейн. Про це пише Politico.

В обвинувальному висновку, який містить звинувачення у змові, шахрайстві та підробці документів, Трамп названий співучасником змови, якому не пред'явлено обвинувачення.

Згідно з текстом документу, співучасники намагалися перешкодити законній передачі президентської влади, щоб залишити на посаді Трампа всупереч волі виборців Аризони.

Окрім Медоуза, Джуліані та Епштейна, серед обвинувачених адвокати Джон Істмен, Дженна Елліс і Крістіна Бобб, співробітник кампанії Трампа 2020 Майк Роман, а також 11 республіканців, які видавали себе за виборців президента штату, незважаючи на незначну перемогу там Джо Байдена. Серед останніх – колишня голова Республіканської партії Аризони Келлі Уорд, сенатори штату Джейк Хоффман і Ентоні Керн, а також член комітету RNC Аризони Тайлер Бойер.

Спочатку повідомлялося, що розслідування генерального прокурора Аризони зосереджене в основному на фальшивих виборцях, але протягом останніх місяців стало зрозуміло, що воно було більш широким.

Генеральний прокурор Аризони Кріс Мейєс стала п'ятим прокурором, який висунув кримінальні звинувачення у зв'язку зі спробою Трампа та його союзників змінити результати виборів 2020 року в кількох штатах.

Спеціальний прокурор Джек Сміт звинуватив Трампа у федеральних злочинах за ці спроби. Прокуратур штату Джорджія висунув звинувачення Трампу та багатьом його союзникам за намагання змінити результати виборів у цьому штаті, зокрема за змову з фальсифікацією результатів голосування. Прокурори Мічигану і Невади також висунули звинувачення республіканцям, які видавали себе за фальшивих виборців у цих штатах.

Мейєс була обрана генеральним прокурором Аризони у 2022 році, замінивши на цій посаді республіканця, тому її розслідування виборчої змови 2020 року почалося пізніше, ніж у колег в інших штатах.

Нагадаємо, у лютому Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні ухвалив, що Дональд Трамп не застрахований від судового переслідування за ймовірні злочини, які він скоїв під час свого президентства, щоб «скасувати» результати виборів у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня Вищий суд округу Фултон, штат Джорджія, відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про зняття з нього звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року на підставі Першої поправки до конституції США

До слова, експрезидент США Дональд Трамп прибув 15 квітня до суду Мангеттена, де розпочався відбір присяжних у його справі про підкуп порнозірки. 77-річний Трамп перед тим, як увійти до зали суду, заявив, що ця справа є «політичним переслідуванням».