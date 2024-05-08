Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
Туреччина може змінити законодавство, аби побороти незаконну міграцію
фото із відкритих джерел

Sözcü: некваліфіковані іммігранти підривають економіку Туреччини

Збільшення кількості некваліфікованих іммігрантів кликало великі проблеми для промисловців у Туреччині. Про це пише видання Sözcü. 

Президент Промислової палати Анкари (ASO) Сейіт Ардич попередив владу Туреччини про загрозу, що є неминучою для промислового сектору. Мова про некваліфікованих іммігрантів та біженців, які, як стверджує експерт, поглинають потрібні промисловому сектору ресурси та вносять розлад у демографічну структуру держави. 

«Оскільки цей тип міграції (йдеться про незаконну міграцію, – «Главком») складається переважно з некваліфікованих людей. Така ситуація не тільки не задовольняє потреби реального сектора у кваліфікованому персоналі, але й накладає на нашу країну зростаючі витрати на інфраструктуру, житло, транспорт, освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, соціальне забезпечення, внутрішню безпеку тощо. Найголовніше, що це порушує демографічну структуру нашої країни»,  – попередив він. 

Президент Промислової палати Анкари звернувся із проханням до турецької влади
Президент Промислової палати Анкари звернувся із проханням до турецької влади
Sözcü

Сейіт Ардич також нагадав про зростання загрози внутрішньої безпеки Туреччини. За словами очільника ASO, некваліфіковані іммігранти не роблять внесок у виробництво, але активно споживають ресурси країни, хоча Туреччині необхідна саме кваліфікована робоча сила для розвитку економіки.

«Наша країна має приділяти увагу кваліфікованим іммігрантам у цільових галузях, секторах, професіях та регіонах, які їй необхідні сьогодні і, як очікується, знадобляться у середньостроковій перспективі, а також обмежити прийом некваліфікованих іммігрантів», – вважає турецький промисловець. У зв'язку з цим Промислова палата просить офіційну Анкару створити Міністерство імміграції замість імміграційної адміністрації. «Кваліфікований імміграційний закон, розроблений відповідно до потреб країни, буде корисним для нашої країни»,  – сказав Сейіт Ардич.  

Нагадаємо, турецький парламент на тлі високої інфляції у країні обговорить цього тижня законопроєкт щодо заходів покарання за штучне завищення цін у країні. Журналісти уточнили, що штраф проти правопорушників може перевищити $31 тис.

Читайте також: Туреччина та Італія заманюють іноземців новими візами: хто зможе їх отримати
Теги: Туреччина парламент біженці харчування послуги трудові мігранти робота транспорт житло штраф закон мігранти законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Влада має дати приклад захисту Батьківщини, а не ухиляння від мобілізації»
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
12 квiтня, 07:43
Щоб закон набув чинності, рішення Верховної Ради недостатньо – потрібен підпис президента
Підвішені закони. 36 ініціатив, із підписанням яких затягує президент Влада і закон
18 квiтня, 08:30
Мешканці Туреччини не часто можуть дозволити собі куштувати пахлаву
У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави
11 квiтня, 04:00
Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі з Білорусі
Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)
10 квiтня, 22:17
У залі пленарних засідань до кінця роботи залишалося 30 депутатів
Депутати розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію
11 квiтня, 02:52
Покроковий алгоритм вилучення транспортних засобів у громадян станом на нараз достеменно не відомий
Мобілізація транспорту: МВС надасть дані про автомобілі у власності громадян для ТЦК
11 квiтня, 13:59
Паркування на муніципальних майданчиках буде платне в будні з 08:00 до 22:00
Паркування у Києві знову стане платним
18 квiтня, 17:09
Сенатори закликали молодих американців зрозуміти, що Конгрес намагався захистити їх, а не заборонити популярний застосунок
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
24 квiтня, 10:22
Угорщина запевняє, що не допомагатиме Україні повертати чоловіків призовного віку
Угорщина про депортацію українських чоловіків: «Не дозволимо відправити їх на смерть»
6 травня, 15:44

Соціум

Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
AstraZeneca вилучає вакцину проти Covid-19 в усьому світі: у компанії пояснили причину
AstraZeneca вилучає вакцину проти Covid-19 в усьому світі: у компанії пояснили причину
У Польщі затримано російського дезертира, який намагався перетнути кордон через Білорусь
У Польщі затримано російського дезертира, який намагався перетнути кордон через Білорусь
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
Роми обманювали швейцарську владу за допомогою українських паспортів
Польща наповнює свій Пенсійний фонд завдяки українцям
Польща наповнює свій Пенсійний фонд завдяки українцям
Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО
Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
39K
Прем'єр Вірменії зробив заяву про «інавгурацію» Путіна
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
13K
У Харкові та на Полтавщині пролунали вибухи
8938
Євробачення-2024: повне відео першого півфіналу
8473
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Вчора, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua