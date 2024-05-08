Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами

Sözcü: некваліфіковані іммігранти підривають економіку Туреччини

Збільшення кількості некваліфікованих іммігрантів кликало великі проблеми для промисловців у Туреччині. Про це пише видання Sözcü.

Президент Промислової палати Анкари (ASO) Сейіт Ардич попередив владу Туреччини про загрозу, що є неминучою для промислового сектору. Мова про некваліфікованих іммігрантів та біженців, які, як стверджує експерт, поглинають потрібні промисловому сектору ресурси та вносять розлад у демографічну структуру держави.

«Оскільки цей тип міграції (йдеться про незаконну міграцію, – «Главком») складається переважно з некваліфікованих людей. Така ситуація не тільки не задовольняє потреби реального сектора у кваліфікованому персоналі, але й накладає на нашу країну зростаючі витрати на інфраструктуру, житло, транспорт, освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, соціальне забезпечення, внутрішню безпеку тощо. Найголовніше, що це порушує демографічну структуру нашої країни», – попередив він.

Президент Промислової палати Анкари звернувся із проханням до турецької влади Sözcü

Сейіт Ардич також нагадав про зростання загрози внутрішньої безпеки Туреччини. За словами очільника ASO, некваліфіковані іммігранти не роблять внесок у виробництво, але активно споживають ресурси країни, хоча Туреччині необхідна саме кваліфікована робоча сила для розвитку економіки.

«Наша країна має приділяти увагу кваліфікованим іммігрантам у цільових галузях, секторах, професіях та регіонах, які їй необхідні сьогодні і, як очікується, знадобляться у середньостроковій перспективі, а також обмежити прийом некваліфікованих іммігрантів», – вважає турецький промисловець. У зв'язку з цим Промислова палата просить офіційну Анкару створити Міністерство імміграції замість імміграційної адміністрації. «Кваліфікований імміграційний закон, розроблений відповідно до потреб країни, буде корисним для нашої країни», – сказав Сейіт Ардич.

Нагадаємо, турецький парламент на тлі високої інфляції у країні обговорить цього тижня законопроєкт щодо заходів покарання за штучне завищення цін у країні. Журналісти уточнили, що штраф проти правопорушників може перевищити $31 тис.