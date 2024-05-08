Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
Sözcü: некваліфіковані іммігранти підривають економіку Туреччини
Збільшення кількості некваліфікованих іммігрантів кликало великі проблеми для промисловців у Туреччині. Про це пише видання Sözcü.
Президент Промислової палати Анкари (ASO) Сейіт Ардич попередив владу Туреччини про загрозу, що є неминучою для промислового сектору. Мова про некваліфікованих іммігрантів та біженців, які, як стверджує експерт, поглинають потрібні промисловому сектору ресурси та вносять розлад у демографічну структуру держави.
«Оскільки цей тип міграції (йдеться про незаконну міграцію, – «Главком») складається переважно з некваліфікованих людей. Така ситуація не тільки не задовольняє потреби реального сектора у кваліфікованому персоналі, але й накладає на нашу країну зростаючі витрати на інфраструктуру, житло, транспорт, освіту, охорону здоров’я, працевлаштування, соціальне забезпечення, внутрішню безпеку тощо. Найголовніше, що це порушує демографічну структуру нашої країни», – попередив він.
Сейіт Ардич також нагадав про зростання загрози внутрішньої безпеки Туреччини. За словами очільника ASO, некваліфіковані іммігранти не роблять внесок у виробництво, але активно споживають ресурси країни, хоча Туреччині необхідна саме кваліфікована робоча сила для розвитку економіки.
«Наша країна має приділяти увагу кваліфікованим іммігрантам у цільових галузях, секторах, професіях та регіонах, які їй необхідні сьогодні і, як очікується, знадобляться у середньостроковій перспективі, а також обмежити прийом некваліфікованих іммігрантів», – вважає турецький промисловець. У зв'язку з цим Промислова палата просить офіційну Анкару створити Міністерство імміграції замість імміграційної адміністрації. «Кваліфікований імміграційний закон, розроблений відповідно до потреб країни, буде корисним для нашої країни», – сказав Сейіт Ардич.
Нагадаємо, турецький парламент на тлі високої інфляції у країні обговорить цього тижня законопроєкт щодо заходів покарання за штучне завищення цін у країні. Журналісти уточнили, що штраф проти правопорушників може перевищити $31 тис.
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