Столичні правоохоронці затримали псевдомінера станції метро

У Києві затримали чоловіка за неправдиве замінування станції метро «Оболонь»

У Києві невідомий зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що столична підземка замінована. Після ретельної перевірки об'єкта жодних підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. Близько 22:00 правоохоронці отримали інформацію про вибухівку на станції метро «Оболонь». На



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Поліція

У Києві затримали чоловіка за неправдиве замінування станції метро «Оболонь»

У Києві невідомий зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що столична підземка замінована. Після ретельної перевірки об'єкта жодних підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Близько 22:00 правоохоронці отримали інформацію про вибухівку на станції метро «Оболонь». На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, співробітники управління поліції в метрополітені, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та медики.

Під час обстеження вказаної станції метро, вхід та вихід пасажирів було обмежено. Задля безпеки громадян проводилася евакуація близько 100 чоловік, у тому числі персоналу підземки.

По завершенню перевірки небезпечних предметів виявлено не було. Завдяки комплексу розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили особу «жартівника». Ним виявився 24-річний уродженець Київщини, який останнім часом проживав у столиці. За попередньою інформацію, молодик у стані алкогольного сп'яніння здійснив анонімний дзвінок з хуліганських спонукань. Його затримали за місцем проживання у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

За вчинення протиправних дій чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до шести років.