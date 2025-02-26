Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
Політик заявив, що в слідчому ізоляторі не має доступу до свого робочого комп’ютера
фото: Укрінформ

Нардеп намагався подати законопроєкт про захист прав нацменшин із СІЗО

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Нестор Шуфрич із СІЗО звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з несподіваним проханням. Парламентар захотів зареєструвати свій законопроєкт про захист прав нацменшин із використання офіційних мов ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

Регламентний комітет на засіданні 13 лютого розглядав незвичний кейс – депутатське звернення Шуфрича із СІЗО, у якому політик просив зареєструвати його законопроєкт та надав його текст у додатку. 

Причиною звернення Шуфрича стало відсутність доступу до робочого комп’ютера з програмою, яка дозволяє реєструвати законопроєкти. Тим часом регламентний комітет у своєму рішенні пояснив, що Шуфрич не може шляхом подачі звернення ще і реєструвати законопроєкти, адже це дві різні дії. 

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат.

Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

 

Читайте також:

Теги: Нестор Шуфрич депутат державна зрада Верховна Рада Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій
Затримано агента, який «зливав» до ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну
18 лютого, 10:24
Раніше великі національні мережі АЗС підвищили ціни на всю лінійку пального
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
17 лютого, 18:34
Інспектор отримав штраф після зустрічі з нардепом
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
15 лютого, 14:00
Дмитро Разумков зайшов у парламент першим номером пропрезидентської сили, але перетворився в одного з головних її критиків
Холодна помста ЗеКоманді. Чому Дмитро Разумков полетів у Вашингтон Внутрішня політика
7 лютого, 15:00
Агенти ГРУ під видом волонтерів їздили по Харківській області та коригували російські ракетні удари
У Харківській області СБУ затримала псевдоволонтерів, які працювали на Росію
4 лютого, 12:18
Колишній військовий прокурор Павло Богуцький зробив заяву щодо утворення окремих військових судів
Експрокурор спрогнозував, скільки часу потрібно для запуску військових судів
31 сiчня, 18:00
Під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт
«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
30 сiчня, 21:18
США заморозили на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу
Парламентський комітет пропонує замінити американську допомогу від USAID європейською
30 сiчня, 09:12
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп
Діти капітана Гранта. Що станеться з організаціями, фінансування яких зупинив Трамп Тема дня
27 сiчня, 21:15

Політика

Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини
Україна та США випрацювали остаточний варіант угоди про корисні копалини
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Депутатка Кормишкіна, яка склала мандат, розказала про свої успіхи у Раді
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, вразив кількістю нерухомості
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Міноборони анонсувало нову програму контрактів з українськими виробниками зброї
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників
Кабмін назвав дату, до якої продовжено дію відстрочок заброньованих працівників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
40K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7421
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7363
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua