Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням

Політик заявив, що в слідчому ізоляторі не має доступу до свого робочого комп’ютера

Нардеп намагався подати законопроєкт про захист прав нацменшин із СІЗО

Підозрюваний у державній зраді народний депутат Нестор Шуфрич із СІЗО звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з несподіваним проханням. Парламентар захотів зареєструвати свій законопроєкт про захист прав нацменшин із використання офіційних мов ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чесно».

Регламентний комітет на засіданні 13 лютого розглядав незвичний кейс – депутатське звернення Шуфрича із СІЗО, у якому політик просив зареєструвати його законопроєкт та надав його текст у додатку.

Причиною звернення Шуфрича стало відсутність доступу до робочого комп’ютера з програмою, яка дозволяє реєструвати законопроєкти. Тим часом регламентний комітет у своєму рішенні пояснив, що Шуфрич не може шляхом подачі звернення ще і реєструвати законопроєкти, адже це дві різні дії.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат.

Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні.