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СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала помічника Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму
Зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки
фото: пресслужба СБУ

За 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів

Правоохоронці затримали помічника народного депутата Нестора Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму», – йдеться у повідомленні.

Усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання «послуг воєнізованої охорони» об’єктів народного депутата на території півострова.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич отримав відповідну підозру. За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
За даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Нагадаємо, 15 вересня Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. У той же день Печерський суд Києва обрав Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 11 жовтня сторона захисту подала апеляцію на рішення першої інстанції, але апеляційний суд відмовив у задоволенні їхнього клопотання.

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Теги: СБУ Нестор Шуфрич

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