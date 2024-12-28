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Підозрюваний у держзраді Шуфрич продовжить депутатську роботу: ухвала суду

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Підозрюваний у держзраді Шуфрич продовжить депутатську роботу: ухвала суду
Шуфрич клопотав перед судом щодо забезпечення йог оправа як народного депутата
фото з відкритих джерел

Нардеп перебуває у СІЗО

Шевченківський районний суд за клопотанням Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, зобов’язав «уповноважених осіб» забезпечити йому виконання депутатських повноважень. Відповідну копію ухвали суду опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

У документі вказано, що відповідальних зобов’язують вжити заходів із забезпечення прав Шуфрича щодо «реалізації повноважень народного депутата України». Це мають зробити у формі та у спосіб, визначений законодавством.

Також у документі зазначено, що ухвала оскарженню не підлягає.

Копія ухвали
Копія ухвали
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

«Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Ото буде шоу», – прокоментував Гончаренко.

Нагадаємо, що Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

До слова, народний депутат України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого звинувачують у державній зраді і який нещодавно переніс операцію з видалення двох гриж, написав заяву в ДБР на слідчих через те, що, як він заявив, у СІЗО йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. Про це Шуфрич повідомив «Суспільному».

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Теги: Telegram Нестор Шуфрич фінансування партії Олексій Гончаренко депутат

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