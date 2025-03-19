Політичний скандал у Туреччині: влада видала ордер на арешт мера Стамбула

Екрем Імамоглу та багато членів партії CHP були затримані

Влада Туреччини санкціонувала затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, його прессекретаря Мурата Онгуна та ще близько ста співробітників мерії в рамках антикорупційного розгляду. Про це пише «Главком».

Зокрема, як пишуть турецькі ЗМІ, щодо стамбульської мерії розпочато велику антикорупційну операцію. Вона стосується проведення міських тендерів, а також з'ясування подробиць взаємодії опозиційних чиновників із забороненою у країні Робочою партією Курдистану.

Головна прокуратура Стамбула виступила із заявою щодо операції проти мера столичного муніципалітету Стамбула Екрема Імамоглу.

У повідомленні йдеться: «Видано наказ про затримання загалом 100 осіб, включаючи підозрюваного лідера злочинної організації Екрема Імамоглу, Мурата Онгуна, Тунджая Їлмаза, Фатіха Келеша, Ертана Їлдиза та 95 підозрюваних, пов’язаних із цими особами».

Також журналіст Джем Кючук повідомив, що в рамках операції, під час якої було затримано мера столичного муніципалітету Стамбула Екрема Імамоглу, було проведено обшук у будинку мера району Бейлікдюзю Мурата Чалика та видано ордер на його затримання. Кючук написав наступне у публікації з облікового запису X: «Проводиться обшук у будинку мера Бейлікдюзю Мурата Чалика. Є ордер на його затримання».

Також повідомляється, що у будинках Імамоглу та Онгуна відбуваються обшуки. У вівторок Стамбульський університет анулював через виявлені порушення диплом про вищу освіту Імамоглу, легітимність диплома якого раніше вимагала встановити Генпрокуратура цього міста.

Сам стамбульський градоначальник раніше став єдиним кандидатом на участь у виборах президента на праймеріз від опозиційної Народно-республіканської партії. Його вважають головним конкурентом майбутнього кандидата від партії влади на виборах. 23 березня опозиійна партія CHP обере свого кандидата в президенти в рамках кампанії «Приходь і обирай, твори історію». Імамоглу, чий університетський диплом був анульований вчора ввечері, був кандидатом у президенти від CHP. Сьогодні на площі району Стамбула Малтепе мав відбутися масштабний мітинг партії.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Раніше співробітник наземної служби Алі Челіктен був забутий під час процесу завантаження багажу на рейсі Turkish Airlines (THY) до Афін в аеропорту Стамбула.