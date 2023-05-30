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Суд відправив до колонії двох експрацівників СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд відправив до колонії двох експрацівників СБУ
фото ілюстративне

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими двох співробітників Служби безпеки України в одержанні 50 тис. дол. неправомірної вигоди та зловживанні впливом. Їм призначили покаранням у вигляді восьми років позбавлення волі та конфіскацією половини належного особам на праві власності майна. Про це повідомляє пресслужба САП.

За даними ЗМІ, йдеться про ексначальника першого сектору відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України у Вінницькій області Олександра Музиківа та його заступника Володимира Черняка.

«30 травня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок двом співробітникам СБУ, яких викрили на вимаганні 50 тис. дол. неправомірної вигоди та отриманні частини цих коштів від представників підприємств приватного сектору за не перешкоджання у здійсненні господарської діяльності підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, нездійснення тиску на їх діяльність, а також за вплив на прийняття рішення у кримінальному провадженні слідчим одного з управлінь Національної поліції в місті Києві», – йдеться в повідомленні.

Осіб визнано винуватими за ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 КК України та призначено покарання у вигляді3 восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком три роки та з конфіскацією половини належного особам на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Раніше повідомлялося, що НАБУ передало до суду справу про найбільший хабар в історії України.

Теги: хабар СБУ суд

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