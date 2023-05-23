Хабар на ₴1,5 мільйона: викрито схему посадовця «Укрзалізниці»
За свої «послуги» посадовець отримав новий автомобіль Toyota Camry
НАБУ і САП викрили схему отримання неправомірної вигоди громадянином, який був посадовцем «Укрзалізниці», за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. Про це поінформувала пресслужба НАБУ.
«За свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн. 22 травня 2023 року НАБУ і САП затримали двох учасників групи, яка надавала неправомірну вигоду посадовцю. Наступного дня затримано заступника директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», - зазначили у пресслужбі.
Також детективи НАБУ відшукали авто – предмет неправомірної вигоди – в одному із населених пунктів Львівської області. Його було вилучено з метою забезпечення збереження речового доказу і розв'язання питання про спецконфіскацію.
«Цього ж дня затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1, ч. 2 ст. 209 КК України», – заявили у відомстві.
За даними слідства, у квітні – травні 2023 року заступник директора філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця» отримав авто Toyota Camry.
«За такий «подарунок» він сприяв в укладенні контрактів з потрібними «постачальниками», а також діяв в їх інтересах під час виконання контрактів і проведення оплати», - уточнили в установі.
Наразі НАБУ та САП вживають заходів для встановлення усіх можливих учасників злочину.
Коментарі — 0