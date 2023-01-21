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Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

«Всекримський референдум», що заклав бомбу під майбутнє України

glavcom.ua
Мешканці Криму на мітингу
фото з відкритих джерел

Чому російський сепаратизм у Криму взагалі став можливим?

«Всекримський референдум» 20 січня 1991 року, який відбувся за вказівкою Москви за кілька місяців до фактичного розпаду СРСР, заклав бомбу уповільненої дії під майбутнє України.

Проведенням 20 січня 1991 року «всекримського референдуму» та відтворенням 12 лютого 1991 року постановою Верховної Ради УРСР Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки Кремль намагався «заякорити» Україну, яка стрімко рухалася на шляху до незалежності та, що для Москви також було украй важливо, на тлі масового повернення кримськотатарського народу з місць вигнання на свою землю, не допустити відновлення кримськотатарської національно-територіальну автономії.

Цю бомбу Москва неодноразово намагалася привести в дію, доки не зважилася на пряме військове вторгнення та окупацію Криму у лютому-березні 2014 року.

Проте, категорично не мають рації ті, хто обпікшись на молоці, сьогодні дмуть на воду: мовляв, повернути Криму статус області і ніяких проблем надалі не буде.

Адже для всіх очевидно, що російський сепаратизм у Криму став можливим унаслідок ігнорування київськими політиками протягом 23 років правами та інтересами корінного кримськотатарського народу та етнічних українців, які проживають у Криму.

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Джерело
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Теги: референдум історія Крим Москва сепаратизм

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